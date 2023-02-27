Пушкинский заповедник объявил 28 февраля санитарным днем

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Музеи-усадьбы и выставочные залы в составе Государственного Пушкинского заповедника будет закрыты на санитарный день 28 февраля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе учреждения.

С 1 марта заповедник вновь начнет принимать посетителей по графику, установленному для так называемого низкого сезона: с 10:00 до 17:00 ежедневно, кроме понедельника в мемориальных усадьба. И кроме понедельника, вторника — в «Пушкинской деревне».

Граждан, которые планируют посещение музея, предупреждают, что с 1 марта и до конца года в связи с проведением ремонтных и реставрационных работ в «Петровском» будет закрыт дом А. П. Ганнибала — прадеда А. С. Пушкина, арапа Петра Великого. Кроме того, из-за сокращения числа объектов, доступных для осмотра, в заповеднике с этого дня будут снижены цены на билеты в эту мемориальную усадьбу.