Полтысячи грузовиков стоят в очереди из Латвии в Псковскую область

.

Очередь из грузовых автомобилей на въезд из Латвии в Россию через границу в Псковской области за неделю увеличилась почти в 2,5 раза. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

На пропускных пунктах «Бурачки» и «Убылинка» в общей сложности в очереди находятся 510 большегрузов. «Бурачки», вид транспортного средства: грузовые. Въезд в РФ: количество АТС (автотранспортных средств. - Прим. ТАСС) перед пунктом пропуска - 330», - сообщается на сайте ФТС. На пункте пропуска «Убылинка» в очереди стоят 180 фур. А неделей ранее на границе было 210 большегрузов.

Ранее власти Псковской области на участках российско-латвийской и российско-эстонской границы, где образовались очереди из грузовиков, организовали инфраструктуру для стоящих в очереди дальнобойщиков: установили мусорные контейнеры, дополнительные туалеты и предусмотрели возможность приобретать продукты питания.