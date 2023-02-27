В Псковском Собрании депутатов обсудили увеличившийся поток переселенцев из Латвии

Псковское Собрание депутатов обсудило увеличившийся поток переселенцев из Латвии

Комитет по труду и соцполитике областного Собрания рассмотрел профильные вопросы февральской сессии и изменения областных госпрограмм, которые связаны с приведением документов в соответствие с актуальными бюджетными параметрами. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Мероприятия программы «Содействие занятости населения» будут профинансированы в полном объёме. Депутаты обсудили, как в Псковской области реализуется программа переселения соотечественников. Руководитель профильного правительственного комитета Алёна Трунова поделилась имеющимися данными. По её словам, в прошлом году кратно увеличилось количество желающих переехать в Псковскую область из Латвии.

«Обычно у нас было 3-4 обращения, но из-за санкций количество заявок из Латвии на участие в программе переселения соотечественников возросло до пятидесяти», — отметила специалист. В общей сложности, по словам Алёны Труновой, в Псковскую область переехало 499 соотечественников при максимальных годовых параметрах программы в 950 человек.

Депутаты также единогласно одобрили федеральную законодательную инициативу о переходе по наследству к близким родственникам Героев России, Героев СССР и полных кавалеров ордена Славы нереализованного права на льготное получение земельного участка.

По окончанию встречи участники рассмотрели обращение законодателей Ханты-Мансийского автономного округа к министру здравоохранения, в котором региональные парламентарии обратили внимание федерации на проблему лекарственного обеспечения орфанных больных. Из-за высокой стоимости медикаментов для этой категории пациентов регионы просят рассмотреть возможность расширения списка редких заболеваний, лекарства для которых закупаются на средства госбюджета.

Председатель парламентского комитета Игорь Дитрих отметил, что аналогичная законодательная инициатива псковских депутатов уже была поддержана правительством. Это позволило снять часть нагрузки с региональных бюджетов.

«Понятно, что федеральный бюджет не сможет одномоментно взять расходы по всем нозологиям орфанных заболеваний, но было бы правильно каждый год расширять этот перечень», — уточнил Игорь Дитрих.