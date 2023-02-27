Невельский санаторий принял жителей Херсонской области

Переселенцы из Херсона приехали в невельский санаторий

Жители Херсонской области приехали в санаторий «Голубые озера» Невельского района. Делегация из 29 граждан ранее располагалась в Краснодарском крае. Об этом сообщает газета «Невельский вестник».

Отметим, что граждане, которые вынужденно покинули свое место постоянного проживания в Херсонской области и прибыли на территорию Псковской области на постоянное проживание, имеют право получить соцвыплату для приобретения жилья на основании выданного государственного сертификата. Кроме того, переселенцы из Херсона могут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Полученные средства могут быть потрачены на покупку имущества, необходимой мебели и оборудования. Такой информацией поделилась директор Центра соцобслуживания Невельского района Светлана Егорова.

Напомним, что соответствующее постановление подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках реализации мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства РФ «О реализации мероприятий по переселению жителей».

«К нам приехали представители Псковской области и рассказали о мерах поддержки в регионе. В скором времени мы всей семьей приняли решение переехать сюда. И вот сейчас мы в Невельском районе, в санатории «Голубые озера». Хочется сказать огромное спасибо людям, которые не оставляют нас наедине с нашей бедой. Нам всячески помогают и содействуют в наших вопросах», — рассказала одна из жительниц Херсонской области.