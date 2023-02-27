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НовостиОбщество27 февраля 2023 13:41

Полицейские вычислили группу псковских проституток

Источник:kp.ru
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Псковскими полицейскими выявлены факты занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Установлено, что безработные женщины в возрасте от 23-х до 46 лет снимали квартиры в разных частях города и там оказывали услуги интимного характера за денежное вознаграждение. Сотрудникам полиции женщины рассказали, что выбрали такой путь получения денег из-за тяжелого материального положения и делали это добровольно.

В результате пять псковичек привлечены к административной ответственности по статье 6.11 «Занятие проституцией» КоАП Российской Федерации, им грозит штраф. Отметим, что данная профилактическая деятельность осуществляется стражами порядка на постоянной основе.