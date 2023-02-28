Жителям сообщили даты отключения электричества в Новосокольниках

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Отключение электричества в Новосокольниках будет связано с работами по установке и замене оборудования. Об этом сообщает редакция газеты «Новосокольнический край»:

Так, отключения пройдут в следующие дни:

— 28 февраля с 9:00 до 17:00 в административном здании МУП «Искра», в котельной № 9, в городской бане (при условии температуры воздуха +5 градусов);

— 2 марта с 9:00 до 17:00 на улице Первомайской, Дачной, Отса, Куйбышева, Жалиса, Свободной, Малоудрайской, Великолукской, Юбилейной, Шоссейной, Дмитрия Григорьева, Молодёжной, Новой, Заречной, Дружбы, Зелёной, в переулках Армейский и Лесной, в магазинах «Автозапчасти», ИП Мазурова, № 10 (райпо), в храме Святителя Николая, на станции борьбы с болезнями животных, на газоэксплуатационном участке;

— 3 марта с 9:00 до 17:00 на улице Лесную, Жалиса, Свободной, Малоудрайской, Великолукской, Юбилейной, Шоссейной, Дмитрия Григорьева, Молодёжной, Новой, Заречной, Дружбы, Зелёной, в переулках Армейский и Лесной, на складах райпо, в магазине № 10, на станции борьбы с болезнями животных, на газоэксплуатационном участке.