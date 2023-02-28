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НовостиОбщество28 февраля 2023 5:00

Северное сияние запечатлели псковичи в ночь на 28 февраля

Источник:kp.ru
Фото: Сергей Попов в группе «АстроПсков»

Фото: Сергей Попов в группе «АстроПсков»

Любители астрономии наблюдали редкое для наших широт явление — полярное сияние. Об этом рассказал в сообществе «АстроПков» Сергей Попов и опубликовал фотографию с удивительным явлением.

Под публикацией псковичи стали делиться своими снимками небесного явления. Некоторые даже сообщили о месте, где можно наблюдать полярное сияние. «От Неелово в сторону Печор только что видели!», — поделилась подписчица группы.

Лучше всего удалось понаблюдать небесную красоту жителям за городом. В близлежащих деревнях астро-любители сделали самые яркие снимки ночного неба.