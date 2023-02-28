Главврачом Псковского кожвендиспансера стала Наталья Майорова

Наталья Майорова стала главврачом кожвендиспансера

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина представила коллективу нового главврача кожно-венерологического диспансера Наталью Майорову. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете.

Надежда Рагозина пожелала успехов в развитии медорганизации и подчеркнула, что профессиональный опыт, управленческие и организаторские способности нового главврача должны этому способствовать.

Наталья Майорова знакома медработникам и персоналу учреждения, она прошла путь от интерна кожно-венерологического диспансера до главного врача. С 2002 года Наталья работала врачом-дерматовенерологом, была заведующей поликлиническим отделением, а с октября 2022 года исполняла обязанности главврача медорганизации.

Напомним, Наталья Майорова окончила Ярославскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело», клиническую ординатуру по специальности «дерматовенерология», Северо-Западную академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление».