До +3 градусов потеплеет в Псковской области 28 февраля

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Сегодня, 28 февраля, в Псковской области ожидается облачная погода. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Днем ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью также местами ожидается небольшой снег. На дорогах местами может образоваться гололедица. Ветер будет дуть западных направлений умеренный. Средняя температура днем составит: +1...+3, ночью будет колебаться в пределах от 2 до-7 градусов.

В Пскове днем ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью преимущественно осадков не ожидается. Температура днем будет варьироваться от +1 до +3 градусов, ночью будет колебаться от -4 до -6 ниже нуля. В Великих Луках днем прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью также возможен небольшой снег. Температура днем составит: +1+3 градуса, ночью опустится до -5...-7 градусов.