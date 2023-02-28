Фестиваль сапсерфинга состоится в Пскове 22 июля

Большое спортивное мероприятие пройдет 22 июля в Пскове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

«До Дня города Пскова 4 месяца, а мы уже готовимся! Накануне, 22 июля, мы планируем большой праздник спорта», — поделился глава города. Согласно программе мероприятий 22 июля в городе пройдёт Pskov Sup Fest, фестиваль сапсерфинга. Спортивные состязания пройдут в Пскове уже во второй раз на городском пляже у Мирожского монастыря.

«Отмечу, что за этот год организаторы получили статус региональной федерации серфинга, проанализировали опыт прошлого заплыва, пригласили именитых экспертов и готовы к проведению межрегионального фестиваля серфинга, где впервые состоятся открытое первенство и чемпионат Псковской области по серфингу с призами, подарками и присвоением разрядов», — отметил глава Пскова.

Кульминацией фестиваля, по словам Бориса Елкина, станет массовый костюмированный сап-заплыв (карнавал на воде). Регистрация на соревнования уже открыта. «К участию приглашаются команды со всей страны! По остальным мероприятиям этого дня расскажу позже», — заключил Борис Елкин.