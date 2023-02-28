Муниципальный аптечный пункт появился на «Псковкирпиче»

Глава Пскова Борис Елкин лично осмотрел аптечный пункт на «Псковкирпиче»

На «Псковкирпиче» открылся муниципальный аптечный пункт. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Аптека открылась на улице Черняховского, дом 2/29, рядом с офисом врача общей практики. «Теперь услуги аптекаря для местных жителей в шаговой доступности. Все необходимые лекарства здесь есть: около 300 наименований, в том числе рецептурные препараты. Организована доставка лекарств на заказ в течение суток», — поделился глава города в сообщении.

По его словам, пока пункт будет работать со вторника по субботу с 9:00 до 17:00. «В дальнейшем будем расширять ассортимент и при необходимости корректировать график работы», — уточнил Борис Елкин и пожелал псковичам здоровья.