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НовостиЗдоровье28 февраля 2023 9:46

Муниципальный аптечный пункт появился на «Псковкирпиче»

Источник:kp.ru
Глава Пскова Борис Елкин лично осмотрел аптечный пункт на «Псковкирпиче»

Глава Пскова Борис Елкин лично осмотрел аптечный пункт на «Псковкирпиче»

На «Псковкирпиче» открылся муниципальный аптечный пункт. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Аптека открылась на улице Черняховского, дом 2/29, рядом с офисом врача общей практики. «Теперь услуги аптекаря для местных жителей в шаговой доступности. Все необходимые лекарства здесь есть: около 300 наименований, в том числе рецептурные препараты. Организована доставка лекарств на заказ в течение суток», — поделился глава города в сообщении.

По его словам, пока пункт будет работать со вторника по субботу с 9:00 до 17:00. «В дальнейшем будем расширять ассортимент и при необходимости корректировать график работы», — уточнил Борис Елкин и пожелал псковичам здоровья.