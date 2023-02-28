Псковский губернатор поздравил жителей Новоржевского района с годовщиной освобождения от захватчиков

Фото: из telegram-канала губернатора Михаила Ведерникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Новоржевского района с 79-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Поздравление он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Мы знаем и помним, какая цена была заплачена народом, каждой семьей – нашими бабушками и дедушками, прабабушками и прадедушками, отцами, родными – за Победу в Великой Отечественной войне»,— отметил глава региона. По словам Михаила Ведерникова, необходимо, что молодежь хранила историю и понимала свою сопричастность к судьбе страны.

«Желаю жителям Новоржевского района мирного неба и успехов во всех добрых начинаниях, крепкого здоровья и благополучия!» — заключил губернатор.