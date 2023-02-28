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НовостиОбщество28 февраля 2023 9:49

1 марта по Псковской области пройдёт проверка систем оповещения

Источник:kp.ru
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Комплексную проверку готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) проведут в Псковской области 1 марта. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, с 10:40 по местному времени будут включены сирены и передача сигнала «Внимание всем» с запуском электросирен и громкоговорителей. А в 10:43 в эфире телевизионных и радиоканалов первого мультиплекса псковичи увидят сигнал «Техническая проверка».

В правительстве отметили, что комплексная проверка проводится с целью оценить готовность автоматизированной системы по своевременному доведению до населения информации и сигналов оповещения об опасностях.