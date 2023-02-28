Псковская спортсменка стала победительницей Первенства России по прыжкам в высоту

Фото: из telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Спортсменка из Псковской области Наталья Спиридонова стала победительницей Первенства России в помещении U23 по прыжкам в высоту. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Соревнования среди высотниц были напряжённые – сразу три участницы преодолели высоту в 1,91 метр. Но по разнице затраченных попыток победила наша спортсменка, защитив свой прошлогодний титул!» — поделился глав региона в сообщении и поздравил спортсменку с заслуженной победой.

Отметим что Наталья Спиридонова является студенткой Великолукской академии физической культуры и спорта, а также мастером спорта России. Её тренер Екатерина Алексеева.