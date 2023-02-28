Пункты временного размещения беженцев осмотрели псковские полицейские

Фото: пресс-служба УМВД по Псковской области

Псковские полицейские посетили расположенные в регионе пункты временного размещения беженцев, эвакуированных с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Целью визита являлось оказание всесторонней помощи и выявление проблемных вопросов при оказании госуслуг. Группа сотрудников из управления по вопросам миграции провела с гражданами беседу, в ходе которой рассказала об урегулировании их правового статуса и предоставлении временного убежища на территории РФ. Кроме того, полицейские посодействовали гражданам в оформлении соответствующих разрешительных документов.

В ходе встречи также были даны разъяснения по вопросам, связанным с предоставлением мер соцподдержки, а также организацией соцобслуживания, оказанием содействия в освоении новых профессий и трудоустройстве, оформлением медицинских документов. Сотрудники ведомства ответили на каждый возникающий у граждан вопрос и дали исчерпывающую информацию. В управлении отметили, что такая работа проводится ведомством на плановой основе.