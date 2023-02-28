Более 200 псковских тренеров получат статус педагогических работников

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

23 учреждения физкультурно-спортивной направленности, в частности 10 учреждений спортивной подготовки, функционируют в Псковской области. Об этом рассказала исполняющая обязанности председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова на парламентском часе областного Собрания 28 февраля. Об этом сообщает ПАИ.

В Псковской области общее число спортивных сооружений за прошлый год составило 1503 единиц. «В спортивных школах и клубах области работают 536 штатных тренеров и тренеров-преподавателей, из них 383 с высшим образованием и 44 со средним», — поделилась Елена Чернышова. По словам специалиста, активную деятельность по подготовке новых кадров в сфере физкультуры и спорта на территории региона ведет Великолукская государственная академия физической культуры и спорта.

«В рабочих встречах с представителями спортивных федераций часто поднимается вопрос отсутствия свободных ставок тренеров в спортивных школах Псковской области и невозможности трудоустройства по тому или иному виду спорта, что не позволяет популяризировать некоторые виды спорта по месту проживания. Острой проблемой является низкая заработная плата тренеров в спортивных школах», — акцентировала внимание эксперт.

Она отметила, что в апреле 2021 года Государственная Дума РФ приняла закон о внесении изменений в федеральные законы о физкультуре и спорте и об образовании в части гармонизации. Согласно этому закону все спортучреждения будут иметь статус образовательных с единой системой контроля, а все тренеры также получат статус педагогических работников.

«Данная норма действует с 1 января 2023 года и коснется 10 спортивных школ Псковской области. С 10 января 2023 года все школы получили временную образовательную лицензию, должны перейти на дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, а тренеры получат статус «тренер-преподаватель», — рассказала о преобразованиях в регионе Елена Чернышова.

По словам спикера, переход на статус педагогов коснется 224 ставок тренеров Псковской области. Такая мера позволит увеличить оплату труда сотрудников до средней заработной платы педагогических работников Псковской области в размере 35 714 рублей. «По итогам 2022 года средняя заработная плата тренера в спортивных школах в сфере физической культуры и спорта составляла 27 477 рублей. Общая потребность в дополнительных денежных средствах составила 31,1 миллион рублей. Вопрос увеличения расходов на оплату труда тренеров-преподавателей решен положительно», — заключила эксперт.