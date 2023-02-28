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НовостиСпорт28 февраля 2023 11:41

Стали известны даты чемпионата по воздухоплаванию в Великих Луках

Источник:kp.ru
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Жителям Псковской области сообщили о датах проведения 28-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту и 27-ой Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом сообщил портал «Luki-News».

Спортивные мероприятия пройдут с 11 по 17 июня. В чемпионате могут принять участие не только российские, но и иностранные пилоты. Более подробная информация о Правилах Чемпионата и Встречи, о пилотах, отправивших заявки на участие, будет размещена на сайте Чемпионата.

Организаторами Чемпионата выступают Федерация воздухоплавательного спорта России, Правительство Псковской области, муниципалитет города Великие Луки. Полномочным представителем организаций является Федерация воздухоплавательного спорта Псковской области.