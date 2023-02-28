Восемь муниципальных округов утвердили в Псковской области

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

В Псковской области появились восемь муниципальных округов. Депутаты областного Собрания сегодня, 28 февраля, приняли восемь законов, разработанных по инициативе глав и представительных органов нескольких муниципалитетов. Об этом Собрание сообщило в своём Telegram-канале.

Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Струго-Красненский районы теперь будут преобразованы в округа. Процедура утверждения округов прошла согласно требованиям федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Теперь в преобразованных районах состоятся выборы новых органов местной власти.

«В границах округов будет сформирован один состав органов местного самоуправления: глава, собрание депутатов, администрация округа. На месте администраций сельских поселений будут образованы территориальные отделы по работе с населением», — отметили в организации.