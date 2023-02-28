В Псковской области снизился уровень заболеваемости коронавирусом и ОРВИ

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В Псковской области снижается заболеваемость ОРВИ и COVID-19. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

На прошлой неделе было выявлено всего 209 случаев заболевания коронавирусом. Это почти на 30% меньше по сравнению с предыдущей неделей. На данный момент среднеобластной уровень заболеваемости превышен только в Пскове и Порховском районе. Кроме того, на прошлой неделе на 21% уменьшилось количество пациентов, у которых выявили ОРВИ и грипп (4 802 случая). Специалисты отмечают, что эпидемические пороги не превышены во всех возрастных группах, однако в 50 % случаев болеют дети до 14 лет.

В комитете отметили, что для предупреждения заболевания ОРВИ и гриппом, дети и взрослые должны соблюдать правила «респираторного этикета». Так, например, нельзя касаться грязными руками носа и рта, а кашлять и чихать нужно в носовые, желательно одноразовые, платки, а по возвращению домой необходимо обязательно мыть руки с мылом. Кроме того, нужно уделять внимание правильному питанию, физической активности и ежедневным прогулкам на свежем воздухе.

Помимо этого, в комитете добавили, что при плохом самочувствии или повышении температуры необходимо остаться дома. Такая мера снизит риск заражения других. Также пациентам важно не заниматься самолечением, а обратиться за помощью в медицинское учреждение.