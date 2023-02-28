Псковское Собрание депутатов поддержало идею наследования земель родственниками героев

.

Депутатский корпус Псковского областного Собрания поддержал законодательную инициативу, призванную обеспечить переход по наследству родственникам Героев России, Героев СССР и полных кавалеров ордена Славы нереализованного права на льготное получение земельного участка. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

На данный момент такое право предоставляется единовременно, а в случае смерти правообладателя не переходит членам его семьи. Однако авторы законопроекта (среди них сенатор от Псковской области Андрей Турчак) предложили разрешить супругам, детям и родителям обладателя почётного воинского звания в случае его смерти, в частности и при посмертном награждении, получить права на льготный земельный участок.

Кроме того, предлагается дополнить виды использования предоставляемых земельных участков. По действующему законодательству Герои России могут бесплатно получить участки для индивидуального жилищного строительства, садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства. Новый же законопроект предлагает выдавать участки и для ведения фермерского хозяйства.