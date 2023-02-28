В Псковской области изменили состав Молодёжного парламента

.

В персональном составе Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов произошло изменение. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Собрания.

Александру Скородинскую, которая написала заявление о досрочном прекращении полномочий, на посту заменила Алина Фёдорова, которая по итогам конкурсного отбора была включена в кадровый резерв. Необходимая корректировка списочного состава Молодёжного парламента зафиксирована соответствующим постановлением Собрания.

Напомним, Молодёжный парламент состоит из 26 человек. Половину мест заняли представители политических партий, которые имеют представительство в областном Собрании, остальная часть команды сформирована по результатам конкурсного отбора. Возможность ротации членов Молодёжного парламента зафиксирована в нормативных документах. Отметим, что двухлетний срок полномочий нынешнего состава Молодёжного парламента истекает в начале следующего года.