В Пскове перекроют движение на улице Ленинградской и Брусничном переулке

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В Пскове в связи с прокладкой газовых сетей временно закрывается для транспорта улица Ленинградская и переулок Брусничный. Об этом сообщает Администрация города Пскова.

Так, с 1 по 3 марта с 8:00 до 17:00 будет перекрыта часть Брусничного переулка от дома № 8 до улицы Окулича-Казарина. А с 1 по 7 марта с 8:00 до 17:00 будет ограничено движение на участке проезжей части улицы Ленинградской от дома № 60 до дома № 50.

Кроме того, с 9 по 15 марта с 8:00 до 17:00 будет приостановлено движение на участке улицы Ленинградской от дома № 64-А до дома № 60. «В ночное время суток указанные автомобильные дороги будут открыты», — отметили в администрации.