Экскурсионный поезд для участников спецоперации и их семей приедет в Псков

.

Специальный туристический поезд по Русскому Северу для участников спецоперации на Украине и их семей запустили РЖД и Министерство обороны РФ. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в превительсиве региона.

Данное мероприятие проходит в рамках проекта «Своих не бросаем». Экскурсионный поезд приедет и в Псковскую область. В областной центр состав прибудет 2 и 9 марта. В небольшое путешествие длиной в шесть дней отправятся военнослужащие, получившие ранения в ходе проведения спецоперации, их семьи, а также члены семей военнослужащих, которые погибли при выполнении боевых задач. В общей сложности пассажирами состава станут 750 человек.

Планируется сделать три рейса туристического поезда. Пассажирский состав отправится с Ленинградского вокзала Москвы и посетит горный парк Рускеала, Сортавалу, Псков, Санкт-Петербург и Вологду. Первый туристический поезд отправился в путешествие ещё 21 февраля. Следующие рейсы назначены на 28 февраля и 7 марта.

В Минобороны РФ уточнили, что поездки пройдут в формате «поезд-отель» со специальной экскурсионной программой в каждом городе остановки. Пассажиры посетят популярные туристические центры Русского Севера и познакомятся с их культурой, историей и памятниками искусства и архитектуры. В Псковской области для гостей запланированы экскурсии по Пскову с посещением Псковского кремля и Изборска