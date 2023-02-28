Под Псковом мужчина подозревается в причинении смерти малолетнему ребенку

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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 25 февраля 2023 года подозреваемый с помощью бензопилы пилил деревья на предоставленном его многодетной семье земельном участке в Псковском районе. В этот момент в непосредственной близости находился 4-летний сын, на которого упал спиленный ствол. В результате полученных телесных повреждений ребенок скончался.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.