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НовостиОбщество1 марта 2023 4:56

В Псковской области перенесли дату проверки систем оповещения

Источник:kp.ru
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Комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, которая должна была пройти 1 марта, переносится. Об этом сообщает официальный Telegram-канал «Псковской области».

О новой дате проведения профилактических мероприятий специалисты сообщат жителям региона дополнительно.

Напомним, комплексная проверка проводится для того, чтобы оценить готовность автоматизированной системы своевременного доведения до населения информации и сигналов оповещения об опасностях.