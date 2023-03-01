В Псковском кремле в мае пройдёт показ мультимедийного шоу о княгине Ольге

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с председателем комитета по культуре Ольгой Тимофеевой

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с председателем комитета по культуре Псковской области Ольгой Тимофеевой проведение и организацию ближайших крупных мероприятий в регионе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Так, 1 апреля пройдёт открытие 49-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова. Открывать программу будет поставленная Псковским Губернаторским симфоническим оркестром опера «Алеко» при участии приглашённых солистов. А в конце апреля и в майские праздники в Псковском кремле жителям города покажут мультимедийное шоу, посвящённого истории жизни княгини Ольги.

В начале июня традиционно проведут фестиваль «Дни пушкинской поэзии и русской культуры». Зрителей ждут спектакли, концерты, творческая лаборатория, пленэр для студентов-художников, музей под открытым небом.

«В конце июля в Витебске пройдут Дни Псковской области в формате выставки-ярмарки. Каждый наш район представит в Белоруссии свой личный бренд, потенциал, чем он уникален и интересен», — рассказал в сообщении глава региона.