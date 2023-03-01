Посещение Изборского музея станет бесплатным для отдельных категорий граждан 1 марта

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В первый день весны, 1 марта, часть посетителей смогут бесплатно посетить Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе музея.

В первую среду месяца бесплатно посетить культурные объекты могут воспитанники Суворовских военных училищ и Нахимовских военно-морских училищ, лица, не достигшие 18 лет, граждане, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, пенсионеры и многодетные семьи.

Помимо этого, бесплатно прийти в музей могут граждане, сопровождающие инвалида, неспособного самостоятельно передвигаться, а также сотрудники всех музеев системы Министерства культуры РФ и сотрудники международной организации музеев (ИКОМ).

В организации отмечается, что в любой день право на бесплатное посещение имеют Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также приравненные к ним категории граждан, и инвалиды I и II групп, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву.

Сотрудники музея напомнили, что для визита в музей посетитель должен иметь при себе документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории.

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