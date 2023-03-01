В Печорской гимназии возобновились занятие после капремонта

В Печорской гимназии начались занятия после капитального ремонта

Первый учебный день прошёл в Печорской гимназии после завершения в здании капитального ремонта Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщила газета «Печорская правда».

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Капитальный ремонт гимназии прошёл в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». На данный момент, по словам врио председателя областного комитета по образованию Андрея Ермакова, все необходимые документы подписаны, отремонтированный объект принят, а образовательный процесс в учебном заведения начался.

Андрей Ермаков отметил, что планируется отремонтировать еще 10 объектов. Все необходимые процедуры пройдены, торги объявлены и до 10 марта должны быть заключены контракты.