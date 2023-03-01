В первый день весны воздух в Пскове прогреется до +3 градусов

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Сегодня, 1 марта, в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Днем местами, а ночью в большинстве районов ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Жителей региона предупреждают, что на дорогах местами может появиться гололедица. Ветер будет дуть западных направлений умеренный. Средняя температура днем составит от 0 до +3 градусов, ночью температура может опустится до -2 ниже нуля.

В Пскове днем осадков не ожидается, а вот ночью может пройти мокрый снег. Температура в областном центре днем будет колебаться в пределах от +1 до +3 выше нуля, ночью температура может опустится до -1 градуса. В Великих Луках жителей ждут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Дневная температура составит: 0+2 градуса, ночью может похолодать до -2 градусов.