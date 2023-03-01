В Псково-Печерском монастыре с купола сняли звезды для реставрации

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области»

Звезды сняли с купола Большой звонницы Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области».

На данный момент купол реставрируют. Звезды также планируют привести в порядок. Сейчас специалисты снимают ржавчину и слои старой позолоты. В завершении реставрации звезды будут покрыты сусальным золотом.

«Темно-синие, украшенные золотыми звездами купола Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря - один из самых узнаваемых символов обители для многих паломников по всему миру», — отметили в организации.

Эксперты считают, что синие купола храмов со звездами посвящены Богородице. Ведь синий цвет издавна символизирует непорочность и чистоту Девы Марии, а звезды отсылают к Вифлеемской звезде, которая ознаменовала Рождество Иисуса Христа.