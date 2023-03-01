Великолучанин станет участником Парада Победы на Красной Площади в Москве

Великолучанин станет участником традиционного Парада Победы в Москве

Великолучанин Денис Андреев примет участие в Параде Победе на Красной Площади. Об этом сообщает портал «Луки.ру» в своем Telegram-канале.

Денис Андреев пошёл в армию летом прошлого года, службу юноша проходит в военной комендатуре Санкт-Петербурга. За 8 месяцев молодой человек зарекомендовал себя с лучшей стороны, поэтому ему предложили стать участником Парада Победы на Красной Площади. Великолучанин пройдет в рядах коробки военной полиции.

«Я сразу же согласился на такое предложение. Для меня честь и святой долг почтить память моих предков, которые проливали кровь за свободу нашей Родины», — поделился Денис. На данный момент юношу перевели на службу в столицу, там уже началась подготовка к традиционному Параду.