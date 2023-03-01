В Великолукской больнице приостановили вакцинацию от коронавируса

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В Великолукской межрайонной больнице и в мобильном пункте вакцинации в ТЦ «Апельсин» с 1 марта приостановили вакцинацию от COVID-19. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в администрации города.

Вакцинация временно приостановлена по техническим причинам. Однако великолучане могут записаться в лист ожидания. Это можно сделать по номеру телефона регистратуры поликлиники по месту проживания:

— в поликлинике № 1 — тел. (8 811-53) 7-88-99;

— в поликлинике № 2 — тел. (8 811-53) 9-19-80; —в поликлинике № 3 — тел. (8 811-53) 7-28-62;

— филиале «Куньинский» — тел. (8 811-49) 2-14-01.

В медицинском учреждении подчеркнули, что о возобновлении вакцинации жителям сообщат дополнительно.