Память десантников 6-й роты почтили псковичи

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Траурный митинг в память о десантниках 6-й роты прошёл сегодня, 1 марта, на кладбище в Орлецах. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Прошло 23 года с даты гибели бойцов. Сегодня к могилам героев пришли родственники, военнослужащие, представители общественности и официальные лица: первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, сенатор Елена Бибикова, заместитель командующего ВДВ России Леонид Шевченко, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, первый вице-губернатор Вера Емельянова, вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян, глава Пскова Борис Ёлкин, заместитель председателя Псковской городской Думы, отец Героя России Алексея Воробьева – Владимир Воробьёв. Память 84 военнослужащих, отдавших жизнь за Родину в бою в Аргунском ущелье Чечни, ключарь храма святого князя Александра Невского иерей Александр Короплясов провел заупокойную литию.

Андрей Турчак, обращаясь к присутствующим, признался, что каждый год в этот памяти десантников ему сложно подобрать нужные слова. «Нет таких слов, которые хоть насколько-то могут уменьшить боль утраты родного человека – сына, брата, мужа, отца. Но мы собираемся здесь, чтобы память о беспримерном подвиге наших ребят сохранялась. История развивается по спирали, место и время подвигу было и тогда, 23 года назад под Улус-Кертом, и сейчас – под Кременной, на Сватовском направлении, под Херсоном, под Каховкой, под Угледаром, под Артёмовском. Наши ребята, которые сейчас сражаются на передовой, помнят о бойцах 6-й роты, и их подвиг является для них примером», — подчеркнул вице-спикер.

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Заместитель командующего ВДВ России Леонид Шевченко провел параллель между подвигом псковских десантников и кровопролитной Курской битвой. «Их подвиг был переломным моментом во второй чеченской кампании, этот подвиг определил победу и наметил путь к завершению войны», — отметил Шевченко и добавил, что 6-я рота навечно останется в памяти всего российского народа.

«Мы сегодня снова на этом месте – святом, необыкновенном, на месте удивительной силы, — отметила Вера Емельянова. – Тем, кому сложно найти ответы на вопросы, которые поставила перед нами жизнь, можно прийти сюда, и, думаю, что ответы найдутся быстрее». Первый вице-губернатор высказала родным героев слова соболезнования и благодарности, и добавила, что в современной ситуации все особенно нуждаются в той силе, которой обладали погибшие бойцы.

От имени 76-й дивизии перед собравшимися выступил врио командира Псковского соединения ВДВ Михаил Ткачёв. «Бойцы 6-й роты как будто смотрят на нас, и подсказывают, как нам сейчас поступать, как выполнять задачи и идти вперёд. Сегодня герои-десантники находятся на острие атаки и мужественно выполняют свою задачу, проявляя бесстрашие, поддерживают друг друга в бою. Так было 23 года назад, так есть и сейчас», — отметил командир.

От лица родителей погибших десантников 6-й роты на митинге выступила мама гвардии рядового Вадима Чугунова Дина Чугунова. Женщина поблагодарила за поддержку командование дивизии и лично Андрея Турчака. «Я думаю, что наши ребята с высоты небес помогают нашим бойцам. Мы верим, что наша страна и наши воины победят», — заявила Дина Чугунова и пожелала собравшимся мирного неба над головой. Мероприятие завершилось минутой молчания и торжественным маршем военнослужащих дивизии.

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Напомним, 1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. Тогда 90 бойцов не дали прорваться 2,5 тысячам бандитов, в ходе сражения уничтожив 700 из них. 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них – посмертно. День гибели десантников 6-й роты объявлен памятной датой в регионе.