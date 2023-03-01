Следственный комитет России продолжает поиски виновных в смерти псковских десантников в Аргунском ущелье

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Следственный комитет России продолжает работу по установлению лиц, которые принимали участие в нападении на псковских десантников. Об этом сообщили в СУ СК по Псковской области.

Напомним, 23 года назад у высоты 776 в Аргунском ущелье Чеченской Республики произошло кровопролитное столкновение боевиков с псковскими десантниками. Тогда 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псковской) под командованием гвардии полковника М.Н. Евтюхина понесла множественные потери, но не допустила продвижения бандитов.

Псковские военнослужащие сдерживали атаки многократно превосходивших по числу боевиков. Подвиг бойцов навсегда останется в памяти не только псковичей, но и жителей других регионов.

Следователи Главного следственного управления Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу ведут расследование преступления в отношении российских военнослужащих. Специалистам удалось восстановить картину трагических событий и установить лица некоторых бандитов, причастных к нападению на десантников.

В ходе расследования выяснилось, что в вооруженную банду под руководством Басаева и Хаттаба входило не менее 2 тысяч лиц. Боевики находились в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики и обстреливали российских военнослужащих из различного вооружения. Нападение велось с трех сторон, в ходе тяжёлого боя погибли 84 военнослужащих, четверо получили ранения различной степени тяжести.

На данный момент следователи установили личности только 41 человека, которые причастны к нападению. Из них 20 боевиков осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих, а также приговорены к большим срокам лишения свободы.

Пятеро бандитов объявлены в розыск. В отношении двух боевиков дело прекращено, так как они были ликвидированы при оказании вооружённого сопротивления. В отношении четырех лиц суды продолжают рассматривать уголовные дела.

Помимо этого, в феврале 2023 года ГСУ СК России по СКФО завершили следственные действия в отношении Тенъали Канаева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде), ст. 279 УК РФ (активное участие в вооруженном мятеже) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих).

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, поэтому уголовное дело будет передано в суд. На данный момент проводятся следственные и иные процессуальные действия ещё с 9 лицами, им представлены аналогичные обвинения.

В ведомстве отметили, что привлечение к уголовной ответственности виновных в преступлении против военнослужащих не имеет срока давности. При поддержке сотрудников ФСБ и МВД России следователи СК продолжают искать участников нападения, которые тщательно скрываются от правоохранительных органов.