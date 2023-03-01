«Более 2-х часов живого пения и общения с залом»: псковичи остались в восторге от концерта Пенкина

Фото: Ирина Сигова

В Псков 27 февраля приехал с гастрольным туром Сергей Пенкин. Юбилейное шоу пришлось псковичам по душе и оставило несгладимое впечатление, о чем они поделились в соцсетях.

К нам на двадцать третье

Приезжают в Псков

Выступать в дуэте

Пенкин и Носков

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Концерт Пенкина жители Псковской области ждали с нетерпением. Написанное выше четверостишье разлетелось по страничкам псковских поклонников задолго до приезда артиста.

На встречу с псковичами 27 февраля Сергей Пенкин подготовил новое шоу. Он решил удивить поклонников эпатажем и музыкой на любой вкус: классика, джаз и просто качественная поп-музыка. И покорил их сердца.

Фото: Татьяна Никифорова

«Вчера была на концерте Сергея Пенкина в Пскове. Море эмоций и полнейший восторг! Огромный вокальный диапазон, широчайший диапазон стилей от классики и джаза до вполне себе современных лирики и танцевальной музыки. Мощнейший голос, которому и микрофон не нужен, чтобы "порвать" зал. Живая музыка, живой голос и, конечно же, невероятные Feelings. Один из самых потрясающих концертов, на которых приходилось бывать!», – написала Татьяна Никифорова.

«Вчера была на концерте Сергея Пенкина. Все слова – восторг, превосходно, великолепно – не могут передать впечатлений от блистательного таланта певца! Более 2х часов "живого" пения и общения с залом. В песнях, где это было уместно по смыслу, вставлялись слова о Пскове. И много хороших слов о нашем городе, о памятниках старины, его русском духе звучало от певца.

Песни, романсы, классика - все подвластно его уникальному голосу. Все было на высоком уровне - и музыканты, и световые эффекты, и костюмы. В зале не смолкали аплодисменты и крики "браво! ". Сидела на 2 ряду, билет подарил мой любимый сын!», – выразила свое восхищение вечеру Ирина Сигова.

Псковичи записывали артиста на видео, фотографировали его на память и даже успели сделать совместные фото.