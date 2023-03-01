1500 тысячи псковичей перешли на электронные квитанции от «Газпрома» в прошлом году

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За прошлый год на электронные квитанции перешли 1500 абонентов «Газпром межрегионгаз Псков». А с начала 2023 года к ним присоединились еще 150 человек. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

При переходе на электронную квитанцию, абоненты имеют доступ к платежному документу в любое время. Кроме того, есть возможность получать на свою электронную почту квитанции других абонентов. Часто это необходимо, чтобы помочь с оплатой близким.

В организации сообщили, что заявку на получение электронных квитанций можно оставить в «Личном кабинете абонента» или обратиться в клиентские центры компании любым удобным способом (письменное заявление, электронное письмо, форма обратной связи и прочее). В обращении гражданину необходимо указать лицевой счёт или адрес поставки газа, а также электронную почту, куда будет приходить платежный документ.