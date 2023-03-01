В Псковском музее побывала делегация Туту.ру в рамках проекта «Медиаразведка»

Фото: пресс-служба Псковского музея

Псковский музей-заповедник в рамках проекта «Медиаразведка» посетила делегация журналистов, блогеров и фотографов сервиса Туту. ру. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Делегация прибыли в Псков, чтобы исследовать город, узнать его душу, характер и запечатлеть самые яркие особенности. Участники блог-тура посетили сердце древнего Пскова, Псковский кремль, а также узнали об уникальности Довомонтова города, поднялись на смотровую площадку Власьевской башни и посетили интерактивную программу «Лев против Орла», которая прошла в музейном комплексе «Варлаамовский угол».

«За время наших многочисленных Медиаразведок мы выработали, можно сказать, рецепт идеального пресс-тура и стараемся внедрять его компоненты в свои поездки. Это знакомство с этнографией и традициями, различные мастер-классы, интерактивные экскурсии, театрализованные представления и многое другое. Мы стараемся показать регион с разных сторон, чтобы каждая целевая аудитория нашла для себя что-то интересное», – поделилась руководитель пресс-службы Туту.ру и куратор проекта Наталья Анисимова.