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НовостиОбщество1 марта 2023 13:21

Псковички будут изготавливать лечебные мази для участников спецоперации

Источник:kp.ru
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Лечебные мази для военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации на Украине, будут изготавливать псковские активистки. Об этом сообщает ПАИ.

По словам председателя совета ПРОО «Альт» Алены Ключеровой, в планах создать собственное производство мазей разного типа. В числе самых необходимых: заживляющие, разогревающие и увлажняющие. На данный момент идет разработка уникальной рецептуры. В организации сообщили, что рецепт заживляющей мази уже готов.

Мази будут изготавливать из натуральных компонентов, на основе прополиса, воска, меда и различных местных трав. Волонтеры планируют начать поставлять продукцию в зону спецоперации уже через несколько недель.