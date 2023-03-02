Псковский губернатор ознакомился с процессом обучения в Российском университете спецназа

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил Российский университет спецназа

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил Российский университет спецназа в Чечне. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Совместно с председателем республиканского парламента Магомедом Даудовым глава Псковской области прибыл в Российский университет спецназа. Там, Михаил Ведерников ознакомился с процессом обучения инструкторов центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи.

«Принято решение в 12 регионах России создать центры, будем стремиться к вашему стандарту», — отметил губернатор Псковской области. Основной задачей центров будет получение важных навыков, а также оттачивание их до профессионализма. Глава региона отметил, что это необходимо не только для сложившейся ситуации.

«Абсолютно правильно, чтобы любой молодой человек и даже девушка смогли сориентировать при пожаре, если заблудились в лесу или другой местности, если случилась чрезвычайная ситуации. Они должны иметь возможность помочь, спасти жизни родных и близких, тех, кто находится в такой ситуации, а также уцелеть самим», — подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников встретился в университете и с будущими инструкторами, которые будут направлены на работу в Псковскую область. «Наша группа проходит спецподготовку по тактическому, огневому, инженерному, техническому, топографическому и медицинскому направлениям. Настроение у всех хорошее, руководство центра наших хвалит», — поделился губернатор в своём сообщении.