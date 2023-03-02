Псковичам рассказали, будут ли изменены правила проезда круговых перекрёстков

Инспектор Александр Алексеев рассказал изменятся ли правила проездов перекрестков с круговым движением

Коснуться ли Пскова изменения проезда круговых перекрестков, действующие в стране с 1 марта, рассказал инспектор по особым поручениям группы дорожной инспекции и организации движения отдела надзора УГИБДД по Псковской области Александр Алексеев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь».

С 1 марта появились некоторые изменения проезда круговых перекрестков. Теперь водителю необходимо обращать внимание на дорожные знаки, которые установлены перед круновым движением. Приоритет будет у тех автомобилей, которые едут по главной дороге.

«Если при въезде на круг установлен дорожный знак "Круговое движение", то пользуется преимуществом движения автомобиль, который двигается по кругу. Поправки действуют только в том случае, если перед кругом установлен знак «Главная дорога», — отметил эксперт.

Спикер подчернул, что на территории Пскова пока не планируются таких нововведений, их пересмотрят после анализа ситуации с ДТП на круговых перекрестках. «Чтобы не вводить в заблуждение водителей, мы оставляем все, как прежде. Изменения будем вносить по мере необходимости», — заверил Александр Алексеев.

По мере этого, планируется сместить бордюрный камень на круге Инженерная – Индустриальная. Его радиус планируют уменьшить, что создаст более комфортные условия для движения автомобилей и предотвращения ДТП.