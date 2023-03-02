Псковский завод «Титан-полимер» укомплектовал штат сотрудников

Кирилл Неретин

Завод «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» набрал персонал для работы первой линии. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил генеральный директор ООО «Титан-Полимер» Кирилл Неретин.

«Это порядка 280 человек», – отметил спикер и добавил, что необходимый персонал для работы первой линии набран, а специалисты продолжают обучение тонкостям технологического процесса.

По словам гендиректора предприятия, обучают сотрудников не только отечественные, но и зарубежные специалисты. Они непосредственно связаны с компаниями-производителями оборудования, которое установлено на заводе.

Кирилл Неретин акцентировал внимание, что компания внимательно относится к сотрудникам, которые нацелены обучаться и продвигаться по карьерной лестнице. «Мы повышаем уровень квалификации наших специалистов, чтобы с нижестоящих должностей они могли претендовать на более высокие позиции», — объяснил гендиректор ООО «Титан-Полимер».

Гендиректор АО «ГК «Титан» Ольга Тарасенко поделилась планами по созданию учебного центра для развития компетенций сотрудников. «Псков в том числе будет включен в эту работу», — заключила руководитель.