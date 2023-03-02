У мобилизованных 76-ой дивизии на СВО появился новый шеврон «Скобари»

Фото: сообщество «СКОБАРи Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

У мобилизованных 76-ой Псковской дивизии ВДВ, принимающих участие в Спецоперации на Украине, появился новый шиврон. Об этом написали в сообществе «СКОБАРи Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

«Одна семья изготовила за свой счет и передала нам шевроны для наших мобилизованных бойцов! Эскиз они так же сами нарисовали», – написали в сообществе.

Шивроны выполнены в виде герба Псковской области, сверху надпись – «Скобари».

Напомним, у псковских десантников на СВО ранее появился шеврон с Лавровым. Который оценила даже МИД РФ Мария Захарова.