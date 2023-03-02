2 марта в Пскове может потеплеть до +5 градусов

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Сегодня, 2 марта, в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Существенных осадков днев не ожидается, а вот ночью в большинстве районов пройдёт мокрый снег. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер будет дуть западных направлений умеренный. Средняя температура днем составит: +0...+5 градусов, ночью будет колебаться от -2 до +1 градуса.

В Пскове днем может потеплеть до +5 градусов, ночью температура может опуститься до -1 градуса. В Великих Луках днем температура также поднимется до +3...+5 градусов, ночью может похолодать до -2 градусов.