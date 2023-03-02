Псковский архив приглашает на День открытых дверей 10 марта

День открытых дверей Государственного архива Псковской области

Государственный архив Псковской области проведет День открытых дверей 10 марта. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале учреждения.

Увидеть выставки архивных документов, «Дворянские гербы Псковской губернии» и «Уникальные документы и находки в архивных делах» можно по адресу: улица Петрова, дом 1 и улица Госпитальная, дом 3.

«Женский вопрос»: первые годы советской власти, данную коллекцию можно увидеть в Великих Луках на улице Л. Чайкиной, 17а. Кроме того, будут проводиться экскурсии в хранилища, знакомство с реставрацией документов (только на улице Госпитальной, 3), будут организованы фотозоны в стиле ретро, специальные программы для детей (6+), мастер-классы по генеалогии и много других «архивных фишек».

Напомним, День открытых дверей пройдет по адресам: Псков, улица Петрова, дом 1 и улица Госпитальная, дом 3. Великие Луки, улица Л. Чайкиной, дом 17а. Начало программ: 15:00, 16:30, 18:00, 19:30.

Записаться на участие можно по телефону: (8112) 53-56-85 или в личных сообщениях на официальной странице архива в соцсети «ВКонтакте». «Спешите, количество мест ограничено!», — добавили сотрудники архива в сообщении.