В новой псковской гимназии №29 прозвенел первый звонок

Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

В новой гимназии №29 на улице Юбилейной в Пскове прозвенел первый звонок. Об этом рассказал глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

150 учащихся начальной школы уже начали учёбу. «Поздравляю ребят, родителей и коллектив учителей с открытием школы! Пусть она станет для вас вторым домом. Новых знаний вам и успехов!» — написал глава Пскова в сообщении.

Напомним, гимназия построена по нацпроекту «Образование» и призвана решить проблему со вторыми сменами в школах Пскова. Кроме того, новое учебное заведение приспособлено для обучения детей с ОВЗ. Здание оборудовано пандусом, лифтом для маломобильных граждан, подъёмниками.