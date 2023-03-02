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НовостиОбщество2 марта 2023 7:25

Кабинет врача-терапевта появился в микрорайоне Псковкирпич

Источник:kp.ru
Кабинет врача-терапевта заработал в микрорайоне Псковкирпич

Кабинет врача-терапевта заработал в микрорайоне Псковкирпич

В микрорайоне Псковкирпич начал работу кабинет врача-терапевта. Об этом сообщил на своей странице в соцсети депутат Псковской городской Думы Сергей Гаврилов.

По его словам, в течение двух лет велась переписка и общение со специалистами, чтобы решить вопрос об открытии кабинета терапевта и аптечного пункта в микрорайоне.

«Аптеке и врачу в микрорайоне Псковкирпич быть! Спасибо всем, кто помогал и верил. Уже встретился по вопросу организации работы с заведующей аптекой – Светланой Станиславовной Кикре. С закупкой медикаментов проблем нет. Все, что востребовано в период вирусных заболеваний, в аптеке есть. Цены по отдельным позициям ниже, чем в центре города. Любой препарат, заказав по телефону, житель микрорайона сможет забрать в течение 2 дней», — рассказал Сергей Гаврилов.