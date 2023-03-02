Псковский «Титан-полимер» планирует реализовать продукцию странам СНГ

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Планами касательно рынков сбыта продукции псковского завода «Титан-Полимер» на пресс-конференции в медиацентре ПАИ поделился гендиректор завода Кирилл Неретин.

По словам спикера, продукция завода «Титан-Полимер» интересует специалистов в различных направлениях полиграфии (гибкая упаковка), в промышленном секторе, в медицинской сфере. Кроме того, предприятие планирует продавать свой товар в страны СНГ, расширяя экспорт в дружественные страны.

«Потребность в нашей продукции растёт. Работа по поиску рынков сбыта ведётся активно. Нам интересны все сегменты рынка применения БОПЭТ. Смотрим некоторые сферы применения, где можно замещать другие плёнки. Будем работать над тем, чтобы расширять рынки сбыта. Основной сегмент — различные виды гибкой упаковки, барьерной, термостойкой, плёнки с твист-эффектом для кондитерских изделий», — поделился планами Кирилл Неретин.

Также гость студии рассказал о работе по диверсификации поставщиков сырья для будущего производства. Он объяснил, что с введением санкций логистические цепочки были нарушены.

«Это, в частности, коснулось и поставок импортного сырья. Сейчас с точки зрения технологических добавок вопрос успешно закрыт. Основным сырьём нас обеспечивают зарубежные и отечественные производители. Мы и в будущем продолжим работать сразу с несколькими поставщиками, чтобы минимизировать риски недопоставок сырья», — подытожил Кирилл Неретин.