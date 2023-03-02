В Псковской области состоится чемпионат по тактической стрельбе

Михаил Ведерников встретился с председателем парламента Чеченской Республики Магомедом Даудовым

V Открытый чемпионат по тактической стрельбе пройдет в Псковской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Во время рабочей поездки в Чеченскую Республику Михаил Ведерников рассказал, что в Псковской области в 2023 году пройдёт V Открытый чемпионат по тактической стрельбе. Глава региона пригласил поучаствовать команду Российского университета спецназа. «Со своей стороны также обязательно примем участие в мероприятиях на базе РУСа», — подчернул Михаил Ведерников.

Кроме того, во время своего визита губернатор встретился с председателем парламента Чеченской Республики Магомедом Даудовым. «За годы работы на Северном Кавказе у нас с Магомедом Хожахмедовичем сложились тесные профессиональные и добрые товарищеские отношения. Знаю его как честного, опытного и эффективного руководителя, который обладает высокими компетенциями во многих сферах», — поделился Михаил Ведерников в сообщении.

С Магомедом Даудовым псковский губернатор обсудил положительные изменения, которые произошли в Чеченской Республике за последние несколько лет.

«Интересных проектов много, регион с каждым годом становится всё более привлекательным и благоустроенным. Сегодня его можно рассматривать как самостоятельное туристическое направление, особенно в зимний период – Грозный и Ведучи никого не оставят равнодушным», — отметил Михаил Ведерников.