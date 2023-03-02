Часть Ольгинского моста в Пскове будет закрыта с 15 марта

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С 15 марта в Пскове на ремонт закроют часть Ольгинского моста. Об этом сообщает «Псковская правда».

Из-за ремонта движение машин и пешеходов будет открыто только по одной половине. Ремонт второй полосы движения планируется начать в районе майских праздников. Кроме того, глава города Борис Елкин при осмотре объекта отметил, что между ремонтом первой и второй частей Ольгинского моста в Пскове на три дня закроют Троицкий мост, чтобы уложить верхний слой асфальта.

Специалисты будут использовать для ремонта литой асфальтобетон, материал производится только в Москве и Санкт-Петербурге. Стоимость ремонтных работ Ольгинского моста оценивается более чем в 90 миллионов рублей.