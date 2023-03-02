Собственников псковских дорог оштрафовали на 4 миллиона рублей

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Четыре миллиона рублей штрафа в прошлом году получили собственники дорог в Псковской области из-за их неудовлетворительного состояния. Об этом сообщил инспектор по особым поручениям группы дорожной инспекции и организации движения отдела надзора УГИБДД по Псковской области Александр Алексеев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь».

«И уже сейчас главная цель - не наказать юридическое лицо или должностное, а привести дорогу в состояние, соответствующее обязательным требованием», — подчеркнул эксперт.

Помимо этого, по словам спикера, в 2022 году за загрязнение, порчу дорог и создание помех движению в регионе наказали 150 человек, 40 должностных и 12 юридических лиц.